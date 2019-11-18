Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 ноя 2019|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  64.02

Общество | Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев

18.11.2019|11:39
Печать

Банк «Кузнецкий» опубликовал динамику основных статей отчета о финансовых результатах за 10 месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2018-го.

Чистые процентные доходы увеличились на 4%, или на 8,5 млн рублей. Чистые комиссионные и другие доходы выросли на 0,3%, или на 0,4 млн рублей. Чистый валовый доход возрос на 2%, или на 8,9 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2019 года доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили 708,7 млн рублей, чистый процентный доход - 246,7 млн рублей, чистый комиссионный доход - 177 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 116,5 млн рублей, чистая прибыль - 100,7 млн рублей.

Активы банка на начало ноября 2019 года составили 6,3 млрд рублей, рост составил 12%, собственный капитал - 738 млн рублей, рост - 4,4%.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму свыше 4,3 млрд рублей. Кредитный портфель банка - 4 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 ноября составил 2,98 млрд рублей, физических лиц - увеличился на 13,5% к аналогичной дате прошлого года и составил 1 009 млн руб.

Объем привлеченных средств физических лиц на 1 ноября 2019 года - 5,5 млрд рублей, рост - 11%, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 2 млрд рублей, рост - 11% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 367 млн рублей.

Значения нормативов на 1 ноября 2019 года составляют:

Н1.2 - 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

Н1.0 - 13,4% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

Н3 - 83,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Пользователям необходимо обратить внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка «Кузнецкий».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!