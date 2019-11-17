17.11.2019 | 14:13

Как театр с вешалки, главная новогодняя елка области начинается со стальных болтов. На площади Ленина приступили к монтажу символа праздника.

Рабочие трудятся не покладая рук, даже в выходные. Отвлекаться некогда, нужно успеть к сроку. Монтажники говорят, что за неделю должны управиться.

На очень свежем воздухе собирать новогоднюю пирамиду непросто.

Это четвертый сезон искусственной елки. Рабочие уже привыкли разбирать и собирать стальную конструкцию.

Высота главной елки Пензенской области составит 25 метров.