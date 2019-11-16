16.11.2019 | 16:24

Новый год не за горами. В самом сердце Арбекова установлена первая пензенская праздничная елка. Горожанам пришлось по душе сверхсрочное начало торжеств.

«Я думаю, что пора, потому что если украшать ближе к Новому году, то люди не успеют: Пенза не самый маленький город. Когда ты просто гуляешь по улице, то это скучно, а когда ты идешь и видишь такие огоньки, елки и тому подобное, то сразу становится лучше», - рассказал молодой человек.

«Мне очень нравится. Жалко только, что нет снега, а так красиво», - отметила горожанка.

«Красивая елка, нормально, и настроение такое - уже ждем», - сообщила женщина.

Наряжать город в новогоднее убранство начали и в других районах областного центра, но сверкающая елка в Пензе пока одна.