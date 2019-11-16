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Общество | Эксплуатационному вагонному депо Пензы исполнилось 145 лет

16.11.2019|16:53
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В органном зале филармонии собрались сотрудники и ветераны эксплуатационного вагонного депо Пензы. Вереницы грузовых поездов прошли через руки этих людей.

Случай праздничный - одному из старейших на железной дороге подразделений исполнилось 145 лет. Самым сложным периодом в его истории стало время с 1941 года по 1945-й.

«Мы не забываем, что более 400 работников депо воевали на фронтах Отечественной войны, 17 из них не вернулись. Не забываем, что в годы войны у нас отправлялись поезда с техникой и с людскими резервами на фронт», - сообщил ветеран службы в депо Борис Салаев.

И теперь вагонники работают напряженно: каждый час обследуют очередной состав, тем самым обеспечивая безопасность его движения. Чаще всего, говорят специалисты, трескаются колесные пары и боковые рамы.

«Мы все осматриваем - шплинты, колодки, - делаем на месте весь этот ремонт. Например, регулировку рычажной тормозной передачи, меняем колодки, валики подвески ставим, если они отсутствуют, - это мелкое. А если крупное, то мы уже бракуем в текущий отцепочный ремонт», - пояснил осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного депо Пензы Александр Герасимов.

Дефекты помогает выявлять техника, но ручной труд вагонников все равно пока незаменим.

«Хотелось бы пожелать, чтобы не было возврата к тем условиям, которые были в начале этого нелегкого пути. Сейчас, конечно, пришла и автоматизация, и механизация, приходит цифровизация. Мне бы хотелось, чтобы труд становился легче, производительность труда становилась выше, заработная плата, которая у вас вполне достойная, росла еще более быстрыми темпами», - пожелал министр промышленности, транспорта и инновационной политики и информатизации области Михаил Торгашин.

Преданных делу сотрудников депо наградили благодарственными письмами.

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Гость|16.11.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

В органном зале филармонии собрались сотрудники
А раньше собирались в ДК "Дзержинский"...

Имя: Гость
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