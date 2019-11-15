15.11.2019 | 19:43

Вячеслав Венедиктович Ампилогов - дитя войны, а теперь вновь избранный председатель пензенского совета ветеранов. Он пережил немецко-фашистскую оккупацию, кошмар Курской битвы, 32 года отслужил в Советской армии, работал в Алжире в качестве консультанта местных вооруженных сил.

В работе вверенной организации отставной офицер менять ничего не собирается.

«Основной задачей для нас является забота о ветеранах, прежде всего о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда и инвалидах. Большое внимание мы уделяем этим вопросам, особенно в период подготовки к 75-летию со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне», - отметил он.

Приоритетным направлением деятельности подразделения во главе с кадровым офицером является работа с молодежью. В этом деле можно опереться и на женское плечо.

«Когда мы собираем большие залы, у нас присутствуют студенты, ученики школ, они у нас на сцене поют, в зрительном зале находятся. Мы, старшее поколение, передаем им свое, то есть любовь к Родине», - пояснила председатель комитета по культурно-массовой работе совета ветеранов г. Пензы Галина Устинова.

Вячеслав Венедиктович Ампилогов сменил на ответственном посту Владимира Михайловича Керханаджева.