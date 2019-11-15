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Общество | Пензенцев призовут отдать ненужные вещи малоимущим

15.11.2019|08:37
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Жителей Пензы намерены активнее привлекать к участию в благотворительных акциях по сбору бывших в употреблении вещей, которые могут быть переданы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Пункты приема и выдачи таких вещей открыты во всех четырех районах города, в комплексных центрах социальной помощи семье и детям. Их сотрудники устраивают акции (например, в преддверии 1 Сентября), собирают вещи непосредственно в микрорайонах, вешают плакаты.

«Мы информируем граждан, что они могут привезти одежду, постельное белье, обувь, игрушки в любой центр либо можем организовать их забор на дому. Единственная проблема - не все горожане понимают, что вещи нужно отдавать чистыми, опрятными, пригодными для дальнейшей носки», - рассказала начальник городского социального управления Ирина Федонина. Ее слова приводит пресс-служба мэрии.

Специалист заверила, что такая работа востребованна. Пензенцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одеваются целыми семьями и благодарят за помощь.

Соцработникам поручили вовлекать в акции больше граждан. По мнению городских властей, это не только социальный, но и экологический вопрос: повторное использование бывших в употреблении вещей экономит ресурсы.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|15.11.2019 09:02|

Было бы куда полезнее призвать помочь депутатов, глав администраций, министерства... эти бы эту проблему закрыли бы одним днем и на многие годы без особо ущерба для личного кармана.

Гость|15.11.2019 09:07|

penzainform.ru писал(a):

Жителей Пензы намерены активнее привлекать к участию в благотворительных акциях по сбору бывших в употреблении вещей, которые могут быть переданы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В начале ограбили население налогами, тарифами жкх, отъёмом пенсий, а теперь призывают- сверхцинизм призывающих просто переходит все границы, вроде помогают. Не нужно было грабить

Гость|15.11.2019 09:16|

Вот такое у нас общество стало, а что делать, довели всех ..до ..что одеть уже многим нечего. Сейчас призовут, мол граждане, не дайте замерзнуть вашим собратьям, одежкой поделитесь, зима на носу.

Гость|15.11.2019 09:24|

penzainform.ru писал(a):

Мы информируем граждан, что они могут привезти одежду, постельное белье, обувь,
Помним, помним, такое было когда в 1941-1945гг собирали вещи для отправки на фронт. Может что то не так в стране?

Гость|15.11.2019 09:25|

Гость писал(a):

В начале ограбили население налогами, тарифами жкх, отъёмом пенсий, а теперь призывают- сверхцинизм призывающих просто переходит все границы, вроде помогают.
Вас же не просят покупать вещи, а просто отдать что самим уже не нужно.

Гость|15.11.2019 09:25|

Гость писал(a):

одежкой поделитесь, зима на носу.
Добровольно-принудительно.

Гость|15.11.2019 09:27|

Гость писал(a):

Вас же не просят покупать вещи, а просто отдать что самим уже не нужно.
Может все таки людям попавшим в трудную ситуацию должно помогать государство, а не побираться с мира по нитке?

Имя: Гость
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