15.11.2019 | 08:37

Жителей Пензы намерены активнее привлекать к участию в благотворительных акциях по сбору бывших в употреблении вещей, которые могут быть переданы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Пункты приема и выдачи таких вещей открыты во всех четырех районах города, в комплексных центрах социальной помощи семье и детям. Их сотрудники устраивают акции (например, в преддверии 1 Сентября), собирают вещи непосредственно в микрорайонах, вешают плакаты.

«Мы информируем граждан, что они могут привезти одежду, постельное белье, обувь, игрушки в любой центр либо можем организовать их забор на дому. Единственная проблема - не все горожане понимают, что вещи нужно отдавать чистыми, опрятными, пригодными для дальнейшей носки», - рассказала начальник городского социального управления Ирина Федонина. Ее слова приводит пресс-служба мэрии.

Специалист заверила, что такая работа востребованна. Пензенцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одеваются целыми семьями и благодарят за помощь.

Соцработникам поручили вовлекать в акции больше граждан. По мнению городских властей, это не только социальный, но и экологический вопрос: повторное использование бывших в употреблении вещей экономит ресурсы.