14.11.2019 | 17:41

Тем, кто остался без матери и отца, доплатят. Новый финансовый документ обсудили депутаты областного Законодательного собрания. Народные избранники одобрили проект закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей».

С 1 февраля 2020 года представители этой категории граждан будут получать увеличенное пособие. В зависимости от возраста сумма варьируется от 330 до 560 рублей. Таким образом, размер ежемесячной выплаты будет составлять от 10 880 рублей до 14 300.

«Также предлагается увеличить размер денежной компенсации на каждого выпускника организации для детей-сирот или организации, осуществляющей образовательную деятельность этой категории. Данная выплата будет увеличена на 430 рублей и составит 71 630 рублей», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

По данным на июль 2019 года, в Пензенской области общее число детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях, - 3 648 человек, 120 находятся в соответствующих организациях.