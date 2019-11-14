14.11.2019 | 16:58

Подросткам предложили идти с пенсией по жизни: никогда не поздно думать о старости. Готовиться к седым вискам и возрастным болезням нужно с малолетства. А может, повезет и недуги не станут помехой для пожилого счастья.

«Пенсионная система - это живой организм, она будет продолжать реформироваться, в ней будут происходить изменения, потому что она зависит от очень многих факторов - от демографических, от экономических», - сообщил начальник управления ПФР в Пензенском районе Денис Козлов.

Во всех школах России прошел «Единый день пенсионной грамотности». Специалисты ведомства, словно миссионеры, рассказывали массам, как нужно жить, чтобы потом попасть в светлое будущее.

«В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе, но это не так. Каждый из нас в свое время достигнет пенсионного возраста, и условия жизни на пенсии - это как раз лучшая оценка той трудовой и социальной жизни, в которую вступает молодое поколение», - отметил Денис Козлов.

Школьники не задавали вопросов специалисту по их пенсионному будущему. Видимо, детям такое пока просто не приходит в голову. Но взрослые настоятельно рекомендуют подросткам думать о старости, чтобы не допустить ошибок на своем жизненном пути.