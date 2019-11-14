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Общество | Пензенцев проконсультируют по вопросам об алиментах

14.11.2019|17:27
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В Пензенской области откроется горячая линия по вопросам об алиментах. Получить консультативную помощь по исполнительным производствам можно будет во вторник, 19 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России, акция проводится в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям.

На звонки пензенцев и жителей области будет отвечать заместитель главного судебного пристава региона Наталья Вячеславовна Платонова. Позвонить можно по телефону 8(8412) 90-65-07 с 15:00 до 16:00.

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Гость|14.11.2019 17:51|

Интересно, а на вопрос : Как законно снизить алименты будут отвечать и давать советы?

Имя: Гость
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