14.11.2019 | 17:27

В Пензенской области откроется горячая линия по вопросам об алиментах. Получить консультативную помощь по исполнительным производствам можно будет во вторник, 19 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России, акция проводится в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям.

На звонки пензенцев и жителей области будет отвечать заместитель главного судебного пристава региона Наталья Вячеславовна Платонова. Позвонить можно по телефону 8(8412) 90-65-07 с 15:00 до 16:00.