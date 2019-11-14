14.11.2019 | 16:00

«Гвозди бы делать из этих людей!» - яркая фраза из стихотворения Николая Тихонова точно описывает крепкий дух Ивана Георгиевича Глухарева. Житель Сердобска встретил свой сотый день рождения. Он появился на свет после революции, от первого до последнего дня прошел Великую Отечественную войну, а после 34 года стоял на страже закона, расследовал сложные дела.

Коллеги-преемники из областной прокуратуры и регионального управления Следственного комитета России сочли своим долгом поздравить юбиляра.

«Ваши опыт и знания были востребованы как в годы воинской службы, так и в мирной жизни. Прожив целый век - я подчеркиваю: целый век! - вы всегда оставались сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы», - отметила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких людей», - добавил первый заместитель руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимир Архангельский.

В торжественной обстановке Ивану Глухареву вручили почетный знак «За верность закону» I (высшей) степени от имени Генерального прокурора Российской Федерации.

«Мы - уходящее поколение - сделали все, что можно сделать, ну а то, что мы завоевали, мы отдали в ваши руки. Спасибо товарищам по службе - не ожидал я, что останусь живым», - рассказал юбиляр Иван Глухарев.

Преодолеть 100-летний рубеж не удалось никому из его сослуживцев, вернувшихся с фронта. Молодое поколение ветерану подарило песню.

Кроме того, Ивану Георгиевичу вручили альбом с материалами из рассекреченных архивов Министерства обороны, аппарат для контроля давления и сервиз, чтобы пить чай за здоровье в следующий его юбилей.