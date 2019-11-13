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Общество | В Пензенской области выявили поддельные рубли и доллары

13.11.2019|09:54
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В III квартале 2019 года в банках Пензенской области выявлено 48 российских банкнот с признаками подделки. Это на 13 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

31 фальшивка - это пятитысячные банкноты, 11 подделок - тысячные купюры, 4 имеют номинал 2 000 рублей, по одной - 500 и 100 рублей.

Кроме того, обнаружены три поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

«Если вы нашли банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, вы можете сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами», - рекомендует пресс-секретарь отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Галина Худякова.

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