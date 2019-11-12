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Общество | В Пензе проведут ревизию садоводческих товариществ

12.11.2019|13:10
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В Пензе составят реестр садоводческих некоммерческих товариществ, в котором укажут полную информацию по каждому товариществу, включая его название, имя и координаты руководителя, количество членов и примерную занимаемую площадь.

Об этом зашла речь на планерке в городской администрации во вторник, 12 ноября.

В настоящий момент в областном центре действуют около 200 СНТ. Очень многие из них разрослись и вышли за пределы участков, отведенных органами местного самоуправления. Из-за самозахвата земель у дачников возникли проблемы с узакониванием наделов.

В пресс-службе мэрии отметили, что ситуация сложилась не в один момент. Проблема назревала годами и сегодня затрагивает большое количество граждан. Даже вступившие в товарищества 50 лет назад не могут зарегистрировать свои участки и домики.

«Единственный возможный механизм - разработка проектов межевания территорий, позволяющих определить ту площадь, которая изначально была предоставлена СНТ в рамках действующего законодательства, и ту муниципальную землю, которую мы предложим членам товариществ оформить», - внес инициативу заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Что касается самовольно занятых участков, оформить их можно только в установленном законом порядке: через проведение аукциона и в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.

Также чиновник отметил, что у ряда СНТ проекты межевания уже готовы.

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Гость|12.11.2019 13:43|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе дачникам помогут узаконить захваченную землю
И в эти дачники сразу попадут чиновники,депутаты,и те кто захватил землю для строительства коттеджей,и др.,и т.п.

Гость|12.11.2019 13:58|

И тут заместитель главы администрации почуял золотую жилу. Поможем говорит (узаконить незаконное).

Гость|12.11.2019 14:24|

захватывали землю фашисты, а мы в России на Своей земле!

Гость|12.11.2019 14:38|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе составят реестр садоводческих некоммерческих товариществ, в котором укажут полную информацию по каждому товариществу, включая его название, имя и координаты руководителя, количество членов
это хорошоpenzainform.ru писал(a):
и примерную занимаемую площадь.
а почему площадь то примерную?! вот это не понятно

Гость|12.11.2019 15:23|

Дачная амнистия несколько лет длилась - никому дела не было до помощи дачникам в межевании и оформлении участков. Как только закончилась - сразу набежали доброхоты - "поможем несчастным!"

Гость|12.11.2019 15:39|

"Зашевелись", вспомнили про реестр, начните с Устава любого СНТ, так отражена выделенная площадь и количество членов СНТ их данные, а у Магомеда очень "хитрая" позиция

Гость|12.11.2019 15:51|

заместитель главы администрации почуял что кому-то в одно место кулак "лезет"

Гость|12.11.2019 16:06|

Закон не для Пензы, прокуратура ау

Гость|12.11.2019 16:31|

Лесом идите господа.Ле-сом!

Имя: Гость
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