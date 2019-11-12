В Пензе дачникам помогут узаконить захваченную землю

12.11.2019 | 13:10

В Пензе составят реестр садоводческих некоммерческих товариществ, в котором укажут полную информацию по каждому товариществу, включая его название, имя и координаты руководителя, количество членов и примерную занимаемую площадь.

Об этом зашла речь на планерке в городской администрации во вторник, 12 ноября.

В настоящий момент в областном центре действуют около 200 СНТ. Очень многие из них разрослись и вышли за пределы участков, отведенных органами местного самоуправления. Из-за самозахвата земель у дачников возникли проблемы с узакониванием наделов.

Ситуация сложилась не в один момент. Проблема назревала годами и сегодня затрагивает большое количество граждан. Даже вступившие в товарищества 50 лет назад не могут зарегистрировать свои участки и домики, отметили в пресс-службе мэрии.

«Единственный возможный механизм - разработка проектов межевания территорий, позволяющих определить ту площадь, которая изначально была предоставлена СНТ в рамках действующего законодательства, и ту муниципальную землю, которую мы предложим членам товариществ оформить», - внес инициативу заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Он уточнил, что документ узаконит внутренние границы участков, относимые в данный момент к самозахваченным землям.

Также чиновник отметил, что у ряда СНТ проекты межевания уже готовы.