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Общество | Спасатели вскрыли квартиру престарелой пензячки, лившей воду

12.11.2019|10:05
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В воскресенье, 10 ноября, диспетчеру центра обработки экстренных вызовов системы-112 поступило тревожное сообщение: 83-летняя жительница квартиры в доме № 180 на улице Суворова вторые сутки не отвечает на звонки и стук в дверь.

Из-за запертой изнутри на ключ двери соседи расслышали звук льющейся воды и забили тревогу, опасаясь затопления.

Прибыв по адресу, спасатели развернули трехколенную лестницу. Один из них поднялся на уровень третьего этажа и через окна осмотрел квартиру, однако хозяйку не увидел. Было решено вскрывать квартиру в присутствии сотрудников правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь и обеспечили доступ в жилище полицейским и врачам. Пожилая женщина находилась внутри. Медики осмотрели ее, от госпитализации она отказалась», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН в Пензенской области.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|12.11.2019 10:16|

Сейф лохматый твой вскроют как в банке..

Гость|12.11.2019 10:36|

Соседи через чур бдительны, наверно на хату глаз положили.

Гость|12.11.2019 10:55|

Гость писал(a):

Соседи через чур бдительны, наверно на хату глаз положили.
penzainform.ru писал(a):
вторые сутки не отвечает на звонки и стук в дверь

Гость|12.11.2019 11:25|

Гость писал(a):

вторые сутки не отвечает на звонки и стук в дверь
А вы какого к ней стучались? Ваше какое собачье дело? Правильно делала что не открывала, и вы кругами вокруг квариры её не ходите, квартирку умные риэлторы уже переписали на кого надо и вам ничего не обломится.

Гость|12.11.2019 11:25|

penzainform.ru писал(a):

вторые сутки не отвечает на звонки и стук в дверь
Она что, не имеет права на уединение?

Имя: Гость
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