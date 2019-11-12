12.11.2019 | 10:05

В воскресенье, 10 ноября, диспетчеру центра обработки экстренных вызовов системы-112 поступило тревожное сообщение: 83-летняя жительница квартиры в доме № 180 на улице Суворова вторые сутки не отвечает на звонки и стук в дверь.

Из-за запертой изнутри на ключ двери соседи расслышали звук льющейся воды и забили тревогу, опасаясь затопления.

Прибыв по адресу, спасатели развернули трехколенную лестницу. Один из них поднялся на уровень третьего этажа и через окна осмотрел квартиру, однако хозяйку не увидел. Было решено вскрывать квартиру в присутствии сотрудников правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь и обеспечили доступ в жилище полицейским и врачам. Пожилая женщина находилась внутри. Медики осмотрели ее, от госпитализации она отказалась», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН в Пензенской области.