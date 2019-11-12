12.11.2019 | 10:15

В четверг, 14 ноября, пензенцев приглашают на акцию «Время действовать», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Она состоится в торговом комплексе «Красные холмы» на улице Суворова, 92, при участии главного внештатного эндокринолога области Екатерины Князькиной, врача по медицинской профилактике и специалистов врачебно-физкультурного диспансера.

«Посетив организуемое мероприятие, каждый сможет определить для себя прогноз развития этого заболевания в ближайшие 10 лет», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Также жителям и гостям областного центра расскажут о рационе и правильной системе питания, о физической активности и упражнениях, которые очень важны для профилактики сахарного диабета.

Консультации пройдут с 13:00 до 16:00.