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Общество | Пензенцев приглашают оценить риск возникновения сахарного диабета

12.11.2019|10:15
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В четверг, 14 ноября, пензенцев приглашают на акцию «Время действовать», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Она состоится в торговом комплексе «Красные холмы» на улице Суворова, 92, при участии главного внештатного эндокринолога области Екатерины Князькиной, врача по медицинской профилактике и специалистов врачебно-физкультурного диспансера.

«Посетив организуемое мероприятие, каждый сможет определить для себя прогноз развития этого заболевания в ближайшие 10 лет», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Также жителям и гостям областного центра расскажут о рационе и правильной системе питания, о физической активности и упражнениях, которые очень важны для профилактики сахарного диабета.

Консультации пройдут с 13:00 до 16:00.

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