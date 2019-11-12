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Общество | Артисты театра балета навестили пензенских инвалидов-колясочников

12.11.2019|17:14
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«Не только словами можно показать эмоции, а еще движениями, так что это большое искусство и впечатления от него громадные», - отметил заслуженный артист Кубани Алексей Шлыков.

Он рассказывал воспитанникам «Квартала Луи» о своей работе. Солист Краснодарского театра балета Юрия Григоровича вместе со своей коллегой Мариной Фадеевой провели в Пензе творческую встречу.

«Без этого не могу представить свою жизнь, потому что мы фанаты своего дела и только так можно выдержать эти адские нагрузки, потому что нам это в радость. Мы получаем удовольствие не только от спектакля, но и от репетиций, которые у нас происходят каждый день», - пояснила заслуженная артистка Кубани Марина Фадеева.

Во время встречи танцовщики рассказали о своей творческой карьере, как они оказались в балете, отвечали на вопросы. По словам Алексея и Марины, не имеет значения, какая публика собирается на спектакле - критики или простые зрители: артист порой не видит, кто находится за пределами сцены. Важно другое.

«Человек приходит в зал, чтобы получить какие-то позитивные эмоции, какие-то новые, необычные впечатления. Если он это получает, значит, наша задача выполнена», - подчеркнул Алексей Шлыков.

Никто из присутствовавших на встрече молодых людей, прикованных к инвалидной коляске, еще ни разу не бывал в театре на балете.

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