11.11.2019 | 17:10

Есть в Пензенской области место, вернувшись из которого, стоит непременно ждать пополнения. В Шемышейском районе, недалеко от села Новая Яксарка, среди дремучих лесов и глубоких оврагов стоит деревенька под названием Ранго-Лисьма, в переводе с мордовского - «шумящий родник».

«Этот родник там уже несколько столетий. В деревне у нас всегда по 12 детей, с рождаемостью проблем нет. В данный момент женщины приезжают для лечения», - рассказал житель Шемышейского района Михаил Мамкаев.

Не грех в это потаенное место нагрянуть и мужчинам. Здесь сосна тянется к березе, как жених к своей суженой, благодаря животворящей воде, бьющей из-под корней прочно стоящих деревьев.

«По народному поверью, если женщина, например, ленится и с родами проблема, то если она попьет отсюда, то потом проявляет любвеобильность и все остальное. Если у мужчины, к примеру, усталость, то пусть попьет из-под сосны, потому что сосна придает силу и любвеобильность», - пояснил Михаил Мамкаев.

Словом, вдали от цивилизации русские и мордовские женщины и мужчины могут обрести полное беспокойство.