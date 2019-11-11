Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.07

Общество | Жители Сурского края, мечтающие о детях, посещают «шумящий родник»

11.11.2019|17:10
Печать

Есть в Пензенской области место, вернувшись из которого, стоит непременно ждать пополнения. В Шемышейском районе, недалеко от села Новая Яксарка, среди дремучих лесов и глубоких оврагов стоит деревенька под названием Ранго-Лисьма, в переводе с мордовского - «шумящий родник».

«Этот родник там уже несколько столетий. В деревне у нас всегда по 12 детей, с рождаемостью проблем нет. В данный момент женщины приезжают для лечения», - рассказал житель Шемышейского района Михаил Мамкаев.

Не грех в это потаенное место нагрянуть и мужчинам. Здесь сосна тянется к березе, как жених к своей суженой, благодаря животворящей воде, бьющей из-под корней прочно стоящих деревьев.

«По народному поверью, если женщина, например, ленится и с родами проблема, то если она попьет отсюда, то потом проявляет любвеобильность и все остальное. Если у мужчины, к примеру, усталость, то пусть попьет из-под сосны, потому что сосна придает силу и любвеобильность», - пояснил Михаил Мамкаев.

Словом, вдали от цивилизации русские и мордовские женщины и мужчины могут обрести полное беспокойство.

0
0
0
0
 
Гость|11.11.2019 18:50|

Стройте отели,мотели,но без попов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!