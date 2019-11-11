Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|17:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.07

Общество | Yota снизила цены на безлимитный 4G-интернет в два раза

11.11.2019|16:27
Печать

Yota опустила цены на безлимитный 4G-интернет для модемов и повысила скорости в 71 регионе. Самое большое снижение произошло в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях и в Чувашии: клиенты модемного продукта Yota в этих регионах будут платить за интернет на скорости 10 Мбит/с на 53% меньше, чем раньше.

Так, в Пензенской области стоимость интернета на скорости 5 Мбит/с составила 400 рублей против прежних 700. За пакет с максимальной скоростью теперь можно отдать до 600 рублей, а не 1 000. Посмотреть полный список регионов можно на сайте www.yota.ru .

«Благодаря новому ценообразованию безлимитный 4G-интернет Yota станет прекрасной альтернативой проводному домашнему интернету. Больше не нужно ждать прихода мастера, достаточно проверить покрытие на нашем сайте и приобрести модем или роутер Yota. Кроме того, клиент сможет взять свой интернет с собой в любое место, где есть покрытие Yota», - пояснил директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в Сеть, которую выбирает пользователь.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!