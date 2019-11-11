11.11.2019 | 16:27

Yota опустила цены на безлимитный 4G-интернет для модемов и повысила скорости в 71 регионе. Самое большое снижение произошло в Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях и в Чувашии: клиенты модемного продукта Yota в этих регионах будут платить за интернет на скорости 10 Мбит/с на 53% меньше, чем раньше.

Так, в Пензенской области стоимость интернета на скорости 5 Мбит/с составила 400 рублей против прежних 700. За пакет с максимальной скоростью теперь можно отдать до 600 рублей, а не 1 000. Посмотреть полный список регионов можно на сайте www.yota.ru .

«Благодаря новому ценообразованию безлимитный 4G-интернет Yota станет прекрасной альтернативой проводному домашнему интернету. Больше не нужно ждать прихода мастера, достаточно проверить покрытие на нашем сайте и приобрести модем или роутер Yota. Кроме того, клиент сможет взять свой интернет с собой в любое место, где есть покрытие Yota», - пояснил директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в Сеть, которую выбирает пользователь.