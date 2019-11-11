11.11.2019 | 15:49

«Да я бы не сказала, что уж больно высокий тариф. Берут у нас и вывозят, чистота и порядок», - рассказала пенсионерка.

«Привыкли уже, нормально», - согласилась женщина.

Страсти вокруг мусорной реформы за год, казалось бы, улеглись. Теперь вопросы, связанные с коммунальной услугой, носят больше частный характер. На подходе очередные изменения. Они должны коснуться правил расчета тарифа на обращение с твердыми отходами, их вывоз и утилизацию.

Председателем правительства России Дмитрием Медведевым подписано постановление, согласно которому регоператоры освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. Эта тема обсуждалась еще в начале года.

«В работе с физическими лицами регоператорам обнулить НДС - мы на это надеемся», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Тогда и платеж гражданина будет снижен на НДС, потому что региональный оператор будет освобожден. Соответственно, он будет выставлять населению платежи без НДС, совокупный платеж снизится», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Территориально Пензенская область поделена на четыре зоны, каждую обслуживает свой регоператор. В Пензе, Заречном, Бессоновском, Шемышейском районе за обращение с твердыми коммунальными отходами отвечает «Управление благоустройства и очистки». Его руководитель прокомментировал изменения.

«На самом деле ни к чему кардинально новому мы не готовимся, за исключением того, что федеральное правительство освободило от НДС регоператора. А вся цепочка, которую в основном составляет тариф, то есть вывоз, полигоны, осталась с НДС», - сообщил Андрей Архипов.

Так что пока серьезных изменений в квитанциях за ТКО не предвидится. Люди из многоквартирных домов платят в зависимости от площади жилья. В Пензе с квадратного метра это 3 рубля 8 копеек. В частном секторе в расчет берется количество зарегистрированных граждан: за одного отдают 73 рубля 63 копейки.

«Управление благоустройства и очистки» подало тарифную заявку на следующий год. Ее рассмотрят в 20-х числах декабря.