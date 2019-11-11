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Общество | «МегаФон» открыл интернет-магазин на Tmall

11.11.2019|17:34
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Запуск онлайн-площадки «МегаФона» на Tmall (ресурсе «AliExpress Россия») приурочили к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ретейлеры всего мира. В стартовой линейке магазина «МегаФона», доступного по адресу megafon.ru.aliexpress.com, - продукция Apple.

В понедельник, 11 ноября, на площадке представили ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. Таким образом, «МегаФон» стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall.

В дни распродажи продукция в магазине «МегаФона» будет представлена со скидкой от Tmall. К примеру, модель iPhoneXR 64 Gb будет доступна за 42 490 руб. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером «МегаФон Ритейл». В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

Электроника - наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на «AliExpress Россия»: 4,5 млн в месяц. И год от года показатель растет более чем на 10%. Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи в категории составляют около 40% от общего оборота платформы и повышаются более чем на 100% в денежном и на 50% - в количественном выражении.

«Спустя чуть больше месяца после создания «AliExpress Россия» мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом «МегаФон» в особом статусе - единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы - первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«Участие «МегаФона» во Всемирном дне шопинга с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple», - напомнил генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

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