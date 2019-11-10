10.11.2019 | 11:48

В 2019-м территорию у крепостного вала во всей красе пензенцы не увидят. Мортиру отремонтировать успеют, сделают освещение и подпорные стенки, лестницу, ведущую к Спасскому собору.

Но часть финишных работ перенесут на следующий год из-за начала реконструкции здания, стоящего рядом, на Белинского, 8.

«Так как они также будут делать благоустройство прилегающей территории, мы в комплексе, с учетом территории Белинского, 8, все завершим», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

В декабре на конкурсной основе еще только предстоит определить подрядчика, который будет заниматься восстановлением здания на Белинского. Это памятник истории и культуры федерального значения. В XIX веке в нем находилась казенная палата, где даже недолго работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин.

После реконструкции там планируют разместить музейно-выставочный комплекс «Форпост-Пенза».

«Где могут быть сосредоточены в миниатюре все достопримечательности. Можно будет узнать о культурном и историческом потенциале Пензенского края», - рассказала министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Предполагается, что любоваться новой прогулочной зоной рядом с крепостным валом можно будет к осени 2020-го.