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Общество | Реконструкцию крепостного вала в Пензе завершат в 2020 году

10.11.2019|11:48
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В 2019-м территорию у крепостного вала во всей красе пензенцы не увидят. Мортиру отремонтировать успеют, сделают освещение и подпорные стенки, лестницу, ведущую к Спасскому собору.

Но часть финишных работ перенесут на следующий год из-за начала реконструкции здания, стоящего рядом, на Белинского, 8.

«Так как они также будут делать благоустройство прилегающей территории, мы в комплексе, с учетом территории Белинского, 8, все завершим», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

В декабре на конкурсной основе еще только предстоит определить подрядчика, который будет заниматься восстановлением здания на Белинского. Это памятник истории и культуры федерального значения. В XIX веке в нем находилась казенная палата, где даже недолго работал писатель Михаил Салтыков-Щедрин.

После реконструкции там планируют разместить музейно-выставочный комплекс «Форпост-Пенза».

«Где могут быть сосредоточены в миниатюре все достопримечательности. Можно будет узнать о культурном и историческом потенциале Пензенского края», - рассказала министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Предполагается, что любоваться новой прогулочной зоной рядом с крепостным валом можно будет к осени 2020-го.

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Гость|10.11.2019 12:24|

А ничего что срок контракта, по условиям которого мы уже сейчас должны были иметь возможность прогуляться по благоустроенному валу с лестницей, истек? Новый объект получит тот же нерадивый подрядчик?

Гость|10.11.2019 12:26|

На тендер по валу, помнится, заявлялись профессионалы. Но им почему-то предпочли только что созданную фирму без опыта работы, но с хорошо знакомым бывшему мэру учредителем.

Гость|10.11.2019 12:40|

А что же традиционные фонари поставили, а не виселицы Ходоса? Даже странно...

Гость|10.11.2019 12:55|

Ну и где же выводы прокуратуры?Сроки все сорваны,на объекте когда вообще нет рабочих-гастарбайтеров,когда максимум несколько человек,и только по приезде Белозерцева или Кувайцева завозили рабочих.Почему НИКТО НИКОГДА ИЗ ЧИНОВНИКОВ НЕ НЕСЁТ ВООБЩЕ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭТОТ БАРДАК??????????????????????

Гость|10.11.2019 13:11|

А Иван в Турции привет передает Ихтиандрам пензенским

Гость|10.11.2019 13:29|

Если иван был в космосе почему скрывают от сми ?

Имя: Гость
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