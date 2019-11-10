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Общество | Кузнечанам предложили помочь в подготовке подарков для детей

10.11.2019|14:31
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В Кузнецке стартовала акция «Новый год - вместе!», ее цель - поддержать детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Местным жителям предлагают принять в ней участие и оказать посильную помощь в приобретении новогодних подарков для ребят, родители которых не могут порадовать их пакетом конфет.

«Все желающие могут обратиться в отдел социальной защиты населения администрации Кузнецка, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 201, каб. № 9, тел. 2-09-06», - предупредила пресс-служба местной мэрии.

Уточняется, что подобные акции организуются каждый год в преддверии новогодних и рождественских праздников.

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