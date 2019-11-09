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Общество | В Пензе почтили память преподобного Нестора Летописца

09.11.2019|17:28
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9 ноября православная церковь вспоминает Нестора Летописца. Его называют отцом истории Древней Руси, человеком, благодаря которому потомки знают о том, что творилось в государстве сотни лет назад.

«Он один из первых, который начал описывать бытие земли Русской, все, что происходило. Как мы знаем, летописание начиналось и велось в монастырях, и преподобный Нестор явился основателем того дивного, что мы имеем с самых древних времен и что идет до наших дней», - рассказал настоятель Успенского кафедрального собора Сергий Лоскутов.

Главный труд, созданный Нестором Летописцем, - «Повесть временных лет» - самое знаменитое из древнерусских сочинений XII века о жизни восточных славян.

Повествование начинается со Всемирного потопа, охватывает исторические и полулегендарные события, происходившие в древности, рассказывает о святых Кирилле и Мефодии, крещении Руси, плодах ее просвещения.

Равноапостольный Владимир - главный герой «Повести» Нестора. Летописец сравнивает его с Иоанном Крестителем. Подвиги и жизнь князя изображены подробно и с любовью. Духовная глубина, документализм и патриотизм этой книги ставят ее в разряд высочайших творений мировой письменности.

Нестор Летописец скончался в 1114 году. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных.

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Гость|09.11.2019 18:33|

В пезе новости из тюрьмы и из церкви,.Кому что нравится?

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