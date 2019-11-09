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Общество | Каменский кузнец делится мастерством с юными земляками

09.11.2019|18:11
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Кузнец Вадим Карамышев - продолжатель старинных русских ремесленных традиций. Своим мастерством он с удовольствием делится с юными жителями Каменки, посещающими Центр дополнительного образования.

«Часто задавался вопросом и пришел к выводу, что просто нужно заниматься своим делом и своим личным примером вдохновлять», - отметил он.

Научить создавать из железа не только элементарные изделия, но и настоящие произведения искусства, по словам Вадима Владимировича, при желании можно практически любого человека.

«Кузница в этом отношении принимает и гуманитариев, и технарей. Например, в Кузнецке работает кузнец - он вообще бывший ветеринарный врач. Был у меня ученик, который из программистов пришел в кузницу», - пояснил мужчина.

Своим же учителем, благодаря которому и оказался в кузнечном деле, Вадим Карамышев считает Вячеслава Басова - человека-легенду, сумевшего раскрыть старинный секрет изготовления булата, упрочненной стали для холодного оружия.

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