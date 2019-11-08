08.11.2019 | 09:12

В следующий четверг, 14 ноября, в преддверии Международного дня недоношенных детей, который отмечается 17-го числа, в перинатальном центре пройдет «Праздник первых побед».

«Ежегодно в Пензенской области на свет появляются около 500 недоношенных человечков. В современном мире недоношенность - это не приговор. Благодаря новым технологиям и методам выхаживания многие семьи становятся счастливыми», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Для малышей, родившихся раньше срока, и их родителей в фойе перинатального центра (ул. Лермонтова, 28Б) на втором этаже проведут «большое, яркое, запоминающееся мероприятие».

Сначала артисты ТЮЗа и творческие коллективы парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского устроят театрализованное представление. Также гости смогут осмотреть фотовыставку с изображениями недоношенных детей.

Затем в торжественной обстановке состоится награждение специалистов, занимающихся выхаживанием детей, и представителей общественных организаций, оказывающих помощь в уходе и питании.

«Завершится акция запуском в небо 100 белых шаров, символизирующих недоношенных малышей, которых называют белыми лепестками, озарившими этот свет своим присутствием», - заключили в пресс-службе.