Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 ноя 2019|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  71.11  |  $  64.38

Общество | В Пензе устроят праздник для недоношенных детей

08.11.2019|09:12
Печать

В следующий четверг, 14 ноября, в преддверии Международного дня недоношенных детей, который отмечается 17-го числа, в перинатальном центре пройдет «Праздник первых побед».

«Ежегодно в Пензенской области на свет появляются около 500 недоношенных человечков. В современном мире недоношенность - это не приговор. Благодаря новым технологиям и методам выхаживания многие семьи становятся счастливыми», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Для малышей, родившихся раньше срока, и их родителей в фойе перинатального центра (ул. Лермонтова, 28Б) на втором этаже проведут «большое, яркое, запоминающееся мероприятие».

Сначала артисты ТЮЗа и творческие коллективы парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского устроят театрализованное представление. Также гости смогут осмотреть фотовыставку с изображениями недоношенных детей.

Затем в торжественной обстановке состоится награждение специалистов, занимающихся выхаживанием детей, и представителей общественных организаций, оказывающих помощь в уходе и питании.

«Завершится акция запуском в небо 100 белых шаров, символизирующих недоношенных малышей, которых называют белыми лепестками, озарившими этот свет своим присутствием», - заключили в пресс-службе.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.11.2019 09:18|

попы будут?

Гость|08.11.2019 09:39|

…Я ушёл от пелёнок и сосок, Поживал — не забыт, не заброшен, Но дразнили меня «недоносок», Хоть и был я нормально доношен.

У тёти Зины кофточка С разводами да змеями — То у Попова Вовчика Отец пришёл с трофеями.

Трофейная Япония, Трофейная Германия… Пришла страна Лимония, Сплошная Чемодания!

…Было время — и были подвалы, Было надо — и цены снижали, И текли куда надо каналы, И в конце куда надо впадали.

В. ВЫСОЦКИЙ

Гость|08.11.2019 09:50|

Круто Вы так замутили. Теперь ждать праздника недоделанных?

Гость|08.11.2019 09:57|

А что вы хотите, недоношенная страна...

Гость|08.11.2019 09:59|

Гость писал(a):

А что вы хотите, недоношенная страна...
Скакуасия, это да...

Гость|08.11.2019 10:01|

бред какой то,хотя чему удивляться? в пензе 98% душевно больных.

Гость|08.11.2019 10:03|

а с выкидышами когда будет праздник?

Гость|08.11.2019 10:06|

Гость писал(a):

а с выкидышами когда будет праздник?
Потерпи, малыш, и на твоей улице будет праздник.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!