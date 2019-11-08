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Общество | В Пензе Спасский район представил своих умельцев и артистов

08.11.2019|18:12
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Мордовский «Золотой огонек» из села Липлейка «зажигал» в областной библиотеке, куда приехали творческие коллективы Спасского района. Почти две сотни километров преодолели артисты и народные умельцы для того, чтобы показать, чем живет их край.

«Спасский район славится абашевской игрушкой, она неповторимая, уникальная. Я в нее влюблена. Я работала с художником Тимофеем Никитичем Зоткиным в свое время, он меня научил лепить абашевскую игрушку», - рассказала представитель Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса Надежда Югалдина.

Попробовать работу на гончарном круге могли все желающие. Также гостей праздника угощали национальными блюдами от искусниц из Татарского Шелдаиса. Но все это было прелюдией перед смотром-конкурсом «Пою тебе, мой Сурский край».

В концертной программе было 23 номера - вокальных, хореографических, инструментальных. Ансамбль воспитанников детской школы искусств покорил публику своим выступлением.

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