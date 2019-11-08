08.11.2019 | 16:46

Спутник – город будущего. Компания «Термодом» создает и внедряет в жизнь проекты, которые меняют привычный взгляд на жилищное строительство.

Скоро в микрорайоне появится целый квартал высотных домов, которые обычно можно встретить в мегаполисах. Это и 30-этажки с вертолетной площадкой и террасами, и два жилых комплекса с домами высотой от 18 до 25 этажей, три последних этажа которых имеют полностью стеклянные стены. Рядом будет располагаться пешеходный бульвар с фонтанами вдоль всей улицы. И все это - в самом ближайшем будущем: уже скоро стартуют продажи первого дома ЖК «Созвездие».

Идет строительство «Радужных дворов», квартала для безопасной и комфортной жизни с дворами без машин и дизайнерским благоустройством. Узнать о нем больше можно на сайте raddvoru.ru.

А еще в Спутнике появится крупный торгово-развлекательный центр с аквапарком, кинотеатром, фуд-кортом и бутиками.

Сложно представить, насколько изменится привычный всем район. Чтобы сделать это было легче, «Термодом» разработал 3D-визуализацию микрорайона. Она позволяет увидеть, каким станет Город Спутник через несколько лет.

Всю информацию о микрорайоне можно получить на сайте спутник.рф и в официальной группе «Город Спутник (Пенза)» в социальных сетях.

Желающие приобрести в Спутнике квартиру могут прийти в офисы продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, на проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный), а также позвонить по телефону 28-28-20.