08.11.2019 | 18:00

На платформе Дом.ru Movix запущена система персональных рекомендаций контента, созданная британской компанией ThinkAnalytics.

Система изучает личные предпочтения каждого пользователя, находит и рекомендует интересный ему контент. Поиск становится проще, быстрее и точнее благодаря тому, что решение анализирует поведение человека: какие жанры, актеры, режиссеры ему нравятся, фильмы каких студий, с каким рейтингом, какой давности чаще смотрит пользователь. Сервис работает на приставках Movix, Movix Pro, сайте и в мобильном приложении.

Чем чаще пользователь взаимодействует с сервисом, тем точнее будут рекомендации и легче выбор. Система обрабатывает материалы из всего каталога доступного контента (ТВ-каналов, подписок и редакторских подборок, анализирует историю поиска, выбор контента, время просмотра, постановку на паузу, переключение, историю покупок) и дает персональные рекомендации. Всего решение распознает 22 действия.

Главный раздел «Рекомендуем» уже встроен в меню стартового экрана и представляет собой ленту из фильмов, по клику на любой из которых откроется описание, трейлер и способ просмотра. Кроме него система рекомендаций управляет еще 20 витринами: «Недавние передачи» (передачи, которые были в эфире до 7 дней назад), «Сериалы для вас», «Подписки», «Жанры» и др. В конце года решение появится в приложении «Дом.ru Movix» для Smart TV (услуга доступна клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013).

Разработчиком решения выступила британская компания ThinkAnalytics - поставщик с наиболее широко развернутым на рынке механизмом рекомендаций и персонализации контента в режиме реального времени. В основе системы лежит их собственная запатентованная технология машинного обучения и искусственного интеллекта, которая помогает искать и выбирать контент на всех устройствах.

«Миллионы людей ежедневно задаются вопросом, что посмотреть. Сделать выбор не просто: пользователям цифрового ТВ «Дом.ru» доступно 226 телеканалов, в том числе в 7-дневном архиве, и несколько тысяч фильмов, передач в каталогах подписок. Вначале такой выбор увлекает, но со временем ориентироваться становится сложнее, поэтому одна из задач платформы Movix - помочь решить проблему выбора. Клиенты уже оценили новое решение и отмечают, насколько все стало проще и удобнее, а некоторые говорят, что благодаря системе уже точно знают, что будут смотреть в ближайшие дни», - отметила операционный директор пензенского филиала «Дом.ru» Юлия Яшкина.

Чтобы оценить все возможности цифрового ТВ, клиентам «Дом.ru» предлагают протестировать приставку Movix Pro до ее покупки. В течение 14 дней абонент может пользоваться приставкой за 1 рубль, смотреть дополнительные пакеты каналов, подписок, а по завершении периода выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование компании.