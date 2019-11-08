08.11.2019 | 18:43

Активисты профсоюзов пензенских предприятий и организаций прошли обучение по программе «Основы пенсионного законодательства». Настало время получить заслуженные сертификаты.

Курсы пенсионной грамотности состояли из шести занятий продолжительностью по 1,5 часа каждое. 14 человек вникали в разные темы.

«Для каких целей создавался персонифицированный учет, каким образом развивалась пенсионная система, как идет расчет пенсии, что учитывается в подсчет страхового стажа - у нас идет и чисто теория, и - по окончании лекции - тестирование. Мы решаем задачи и примеры на конкретных ситуациях, разбираем то, что было пройдено в период обучения», - рассказала заместитель начальника Управления Пенсионного фонда России в г. Пензе Наталья Андреева.

В ближайшее время обладатели сертификатов проведут встречи в своих трудовых коллективах.

«Эти курсы, обучение вызывает интерес. Такое сразу говорит о том, что народ хочет получить дополнительные знания, а значит, их не хватает», - отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Бажанов.

К реализации программы «Основы пенсионного законодательства» в Пензе приступили в октябре 2018-го. За это время больше 100 представителей профсоюзов получили дополнительные знания.