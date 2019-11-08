08.11.2019 | 17:36

В свой 178-й день рождения Сбербанк второй раз проводит акцию «Зеленый день». В этом ему помогают дочерние организации и партнеры.

В 2018 году более 2,5 млн жителей России воспользовались предложениями, скидками и льготами в «Зеленый день». В 2019-м запланированы еще более масштабные мероприятия. Около 150 компаний делают около 10 тысяч предложений в различных категориях и сегментах - от распродажи товаров до скидок на консультации врача в режиме онлайн.

Для физических лиц «Зеленый день» пройдет 11 и 12 ноября, для представителей бизнеса акция продлится целую неделю - с 11 по 17 ноября.

Вот несколько наиболее крупных предложений, которыми жители Пензенской области смогут воспользоваться в самые выгодные дни в году.

Те, кто решил купить новое жилье, смогут воспользоваться услугами сервиса «ДомКлик» и получить скидку на покупку квартиры новостройках от партнеров банка. В акции участвуют два крупнейших пензенских застройщика - ООО ПКФ «Термодом» и ООО «Застава». С помощью «ДомКлик» можно не только ознакомиться с местом расположения и планировкой квартиры, но и забронировать ее. Если будущий новосел сделает это 11 или 12 ноября, то скидка на стоимость квартиры в «Арбековской заставе» составит 2%, в Городе Спутнике - 1,78%.

Пензенцы, решившие в «Зеленый день» оформить потребительский кредит, получат значительные скидки. Так, ставка на сумму займа до 300 тысяч рублей составит от 12,9%, до 1 миллиона - 11,1%. Это значительно ниже действующих на рынке ставок.

Для тех, кто проявляет дальновидность, в «Зеленый день» подготовлены скидки от компании «Сбербанк страхование». К примеру, жилье можно будет застраховать с 40-процентной скидкой, причем не только свои риски (к примеру, если соседи сверху вас затопят), но и риски третьих лиц (если вы затопили расположенную ниже квартиру). Также клиентов ждут скидки и на другие продукты компании.

Кроме того, в «Зеленый день» будут разыгрываться 10 тысяч бонусов «Спасибо» от Сбербанка для тех, кто будет подключать автоплатежи.

Любители кинофильмов могут воспользоваться предложением партнера Сбербанка - онлайн-кинотеатра Okko, который предлагает льготную подписку до конца года на просмотр 20 000 фильмов. Закрытую распродажу всевозможных товаров со скидками до 50% устраивает интернет-магазин «Беру». А медицинский сервис DocDoc предоставит консультации врачей в режиме онлайн со скидками до 24%.

Приятные сюрпризы ждут во время акции и корпоративных клиентов Сбербанка. Так, при открытии расчетного счета будет предоставляться 50%-я скидка на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут оформить бизнес-карту с кешбэком. Этой картой, как и обычной, можно расплачиваться в терминалах и магазинах. А если до 1 января оборот средств на счете составит не менее 30 000 рублей, то бонус составит 10%.

Еще одну акцию проводит компания «Сбербанк Лизинг», предоставляя скидки до 30% на автомобили Audi, Nissan, Kia, Chevrolet и «Лада».

Также на сайте https://www.sberbank.ru/178 можно забронировать промокоды на отдельные скидки. Для этого нужно перейти на сайт, нажать кнопку «Получить скидки», а затем ввести логин и пароль, как для Сбербанка-онлайн. Клиенту будут предложены три категории кодов – серебряная, золотая и изумрудная.

Скидки в серебряной категории доступны всем. Для того, чтобы воспользоваться золотой, следует указать электронную почту. Чтобы попасть в изумрудную, потребуется скопировать ссылку и отправить своим знакомым и друзьям. Если трое из них откликнутся, промокоды станут активны. Все их можно активировать и обменять на скидки 11 и 12 ноября.