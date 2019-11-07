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Общество | В Пензенской области 18 фельдшеров получили по полмиллиона рублей

07.11.2019|09:40
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В Пензенской области уже 18 человек получили по 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер», среди них 7 работников ФАПа и 11 - скорой помощи. До конца года эту же сумму направят еще 12 медикам.

«С одной стороны, программа призвана повысить доступность медицинской помощи для людей, проживающих в сельской местности, а с другой - повысить престиж труда сельских фельдшеров и омолодить их кадровый состав», - пояснила начальник отдела регионального минздрава Наталия Давыдова.

Главное условие для получения выплаты в полмиллиона рублей при трудоустройстве - отработать в ФАПе или на подстанции скорой помощи в селе либо малом городе пять лет.

«В 2018 году в рамках действия программы в сельские больницы пришли 11 фельдшеров», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного минздрава.

Работа по обеспечению кадрами ведется в соответствии с нацпроектом «Здравоохранение», реализующимся по указу Президента России Владимира Путина.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|07.11.2019 09:51|

В сельпе ещё выжить нужно эти 5 лет.

Гость|07.11.2019 10:36|

А чё, в селе норм, продукты экологичные, воздух, народ опять же простой, душевный!

Гость|07.11.2019 10:56|

penzainform.ru писал(a):

«Земский фельдшер»
Прям как в царские времена.

Гость|07.11.2019 10:57|

Стыдно граждане депутаты стыдно должно ыть Вам, всю медицину развалили, рухнула она совсем, докатилися, произвели оптимизацию ужас полный это надо людей как собак, да наверное собакам то больше везет даже, везде в деревнях были больницы , сейчас что? с других дальних районах ездиет скорая даже, пока доезжает человек сдох. Врачей нет, раньше был свой морг, теперь катают хер знает куда, а потом говорят мест в морге нету визите в Пензу, стыды. Да Вас надо всех сажать. Что касается программы для врачей, то хорошо сделали, только им надо еще больше давать, чтоб насовсем оставались в деревне, а то уезжают и все

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