07.11.2019 | 09:40

В Пензенской области уже 18 человек получили по 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер», среди них 7 работников ФАПа и 11 - скорой помощи. До конца года эту же сумму направят еще 12 медикам.

«С одной стороны, программа призвана повысить доступность медицинской помощи для людей, проживающих в сельской местности, а с другой - повысить престиж труда сельских фельдшеров и омолодить их кадровый состав», - пояснила начальник отдела регионального минздрава Наталия Давыдова.

Главное условие для получения выплаты в полмиллиона рублей при трудоустройстве - отработать в ФАПе или на подстанции скорой помощи в селе либо малом городе пять лет.

«В 2018 году в рамках действия программы в сельские больницы пришли 11 фельдшеров», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного минздрава.

Работа по обеспечению кадрами ведется в соответствии с нацпроектом «Здравоохранение», реализующимся по указу Президента России Владимира Путина.