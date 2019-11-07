Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 ноя 2019|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  71.11  |  $  64.38

Общество | Судебные приставы проверили, работает ли башенный кран около цирка

07.11.2019|16:39
Печать

Судебные приставы пришли на строительную площадку объекта, чтобы проверить, как выполняется решение Ленинского районного суда, согласно которому должна быть остановлена работа башенного крана.

Акта о времени начала нет, соответствующая отметка в техническом паспорте отсутствует. Взыскателем выступил Ростехнадзор.

«31 октября мною была приостановлена деятельность башенного крана, однако появились сведения, что кран работает», - сообщила судебный пристав Ленинского районного отдела УФССП России по г. Пензе Лариса Емелина.

«Судебный пристав выехал для того, чтобы проверить данную информацию и принять меры в случае, если административно приостановленная деятельность продолжает осуществляться несмотря на постановление суда. Мы приехали еще с сотрудником горэлектросети, чтобы он посмотрел, обесточен кран или не обесточен», - рассказала начальник Ленинского районного отдела УФССП России по г. Пензе Светлана Пурисова.

Как пояснил представитель подрядчика, организация давно мечтает избавиться от этого башенного крана, который остался в наследство от предыдущей строительной организации и стоит там как мебель.

«В настоящее время идет разбирательство в арбитражном суде Самары по нашим исковым требованиям на демонтаж этого крана, потому что мы хотим свой кран сюда поставить. Мы его не используем», - заявил инженер по охране труда Василий Ивлев.

Судебные приставы проверили подъемное устройство. Пломбы на блоке питания оказались не сорваны, а электрический кабель не подключен. Двигающаяся стрела не блокируется по правилам безопасности, чтобы кран не рухнул.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!