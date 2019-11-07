07.11.2019 | 16:39

Судебные приставы пришли на строительную площадку объекта, чтобы проверить, как выполняется решение Ленинского районного суда, согласно которому должна быть остановлена работа башенного крана.

Акта о времени начала нет, соответствующая отметка в техническом паспорте отсутствует. Взыскателем выступил Ростехнадзор.

«31 октября мною была приостановлена деятельность башенного крана, однако появились сведения, что кран работает», - сообщила судебный пристав Ленинского районного отдела УФССП России по г. Пензе Лариса Емелина.

«Судебный пристав выехал для того, чтобы проверить данную информацию и принять меры в случае, если административно приостановленная деятельность продолжает осуществляться несмотря на постановление суда. Мы приехали еще с сотрудником горэлектросети, чтобы он посмотрел, обесточен кран или не обесточен», - рассказала начальник Ленинского районного отдела УФССП России по г. Пензе Светлана Пурисова.

Как пояснил представитель подрядчика, организация давно мечтает избавиться от этого башенного крана, который остался в наследство от предыдущей строительной организации и стоит там как мебель.

«В настоящее время идет разбирательство в арбитражном суде Самары по нашим исковым требованиям на демонтаж этого крана, потому что мы хотим свой кран сюда поставить. Мы его не используем», - заявил инженер по охране труда Василий Ивлев.

Судебные приставы проверили подъемное устройство. Пломбы на блоке питания оказались не сорваны, а электрический кабель не подключен. Двигающаяся стрела не блокируется по правилам безопасности, чтобы кран не рухнул.