07.11.2019 | 12:42

Около 600 жителей Пензенской области в этом году бесплатно пройдут переобучение или повысят квалификацию.

Новые знания они получат благодаря участию их работодателей в проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Он входит в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Работодателям - участникам проекта предоставляются субсидии на обучение сотрудников. В 2019 году на эти цели выделено 5 млн 779 тыс. рублей, из которых 5 млн 490 тыс. из федерального бюджета, 289 тыс. - из регионального.

На сегодняшний день органы службы занятости направили на переобучение и повышение квалификации 364 человека - стропальщиков, электромонтеров подъемных сооружений, операторов котельной, машинистов крана и других. Завершили обучение 148 специалистов.

Участниками проекта могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с Минпромом Пензенской области соглашения о взаимодействии. Сейчас такие договоры подписали 17 предприятий области. Их руководители сами выбирают образовательные организации и необходимые направления подготовки, а работники бесплатно проходят профессиональное обучение.

«Для участия в проекте руководители предприятий должны обратиться в центры занятости населения Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.