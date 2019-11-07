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Общество | Предприятия Пензенской области могут бесплатно переобучить своих работников

07.11.2019|12:42
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Около 600 жителей Пензенской области в этом году бесплатно пройдут переобучение или повысят квалификацию.

Новые знания они получат благодаря участию их работодателей в проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Он входит в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Работодателям - участникам проекта предоставляются субсидии на обучение сотрудников. В 2019 году на эти цели выделено 5 млн 779 тыс. рублей, из которых 5 млн 490 тыс. из федерального бюджета, 289 тыс. - из регионального.

На сегодняшний день органы службы занятости направили на переобучение и повышение квалификации 364 человека - стропальщиков, электромонтеров подъемных сооружений, операторов котельной, машинистов крана и других. Завершили обучение 148 специалистов.

Участниками проекта могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с Минпромом Пензенской области соглашения о взаимодействии. Сейчас такие договоры подписали 17 предприятий области. Их руководители сами выбирают образовательные организации и необходимые направления подготовки, а работники бесплатно проходят профессиональное обучение.

«Для участия в проекте руководители предприятий должны обратиться в центры занятости населения Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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Гость|07.11.2019 13:10|

предприятий-то нет

Гость|07.11.2019 13:31|

Смешная и нелепая показуха.

Имя: Гость
Комментарий:

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