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Общество | Полицейские задержали 29 иностранцев вблизи Чемодановки

07.11.2019|17:40
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29 поданных иностранных государств были задержаны сотрудниками полиции в дачном массиве вблизи Чемодановки. Они обитали в брошенных домах.

«Помещения граждане отапливали с помощью самодельных печей. В ходе мероприятий было установлено, что восемь иностранных граждан не имели законных оснований нахождения на территории Российской Федерации», - сообщил заместитель начальника отдела миграционного контроля УВМ УМВД РФ по области Михаил Ищейкин.

Теперь им придется покинуть страну в принудительном порядке.

С начала 2019 года за нарушение миграционного законодательства из Пензенской области на родину было депортировано более 450 человек.

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Гость|07.11.2019 18:45|

"Американские" засланцы для смуты в с.Чемодановке.

Гость|07.11.2019 18:46|

Так эти работяги ждали команды для работы на фонтане с 25 ноября, а конкуренты их сдали

Гость|07.11.2019 18:47|

Точно, госдепа шпионы

Гость|07.11.2019 18:48|

Гость писал(a):

"Американские" засланцы для смуты в с.Чемодановке.
Слово то какое для чурбанов придумали - иностранцы. Падсталом

Гость|07.11.2019 18:49|

Переодетые американские диверсанты с огромными деньгами и телефонами. Собирались разжигать и дестабилизировать.

Гость|07.11.2019 18:51|

А потом люди пропадают. Шашлык-башлык...

Гость|07.11.2019 18:53|

Немцы, французы аль испанцы пожаловали поглазеть на почти завершенную набережную?

Имя: Гость
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