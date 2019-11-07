07.11.2019 | 17:40

29 поданных иностранных государств были задержаны сотрудниками полиции в дачном массиве вблизи Чемодановки. Они обитали в брошенных домах.

«Помещения граждане отапливали с помощью самодельных печей. В ходе мероприятий было установлено, что восемь иностранных граждан не имели законных оснований нахождения на территории Российской Федерации», - сообщил заместитель начальника отдела миграционного контроля УВМ УМВД РФ по области Михаил Ищейкин.

Теперь им придется покинуть страну в принудительном порядке.

С начала 2019 года за нарушение миграционного законодательства из Пензенской области на родину было депортировано более 450 человек.