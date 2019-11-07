Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась 102 года назад. Те российские события потрясли весь мир. Великая Октябрьская социалистическая - до сих пор в сердцах пензенцев, рожденных в СССР.
«Я была октябренком, комсомолкой, в пионерии была, и что дальше? Развалился Советский Союз, закончилась эпоха», - отметила горожанка.
По улице Московской, как в старые добрые советские времена, брели и стар и млад. Одни товарищи не верили в бога раньше, другие - теперь. Но все дружной толпой шагали к победе коммунизма.
«Я не стою ни под одним флагом, потому что у меня мои деды и прадеды были раскулачены, как относиться? Даже родители мои остались сиротами - и мать, и отец. Но некоторые по линии отца были за советскую власть», - рассказал мужчина.
«Был большой праздник, отмечали всеми семьями, на работе, ходили на демонстрации, поздравляли друг друга, это народный был праздник, политический в верхах. Мы его любили, сейчас сидим и грустно вспоминаем», - констатировала женщина.
«Были молодые, работали, уверенность была, профком давал путевки, путешествовали, лечились, одевались и обувались - жили», - сообщила пенсионерка.
Конечным пунктом строителей коммунизма стала площадь Ленина. Правда, далеко не всем удалось добраться до светлого будущего. Вожди пензенского пролетариата оторвались от народных масс, чтобы возложить красные гвоздики к подножию каменного Владимира Ильича.
penzainform.ru писал(a):В России всегда "вожди" далеки от населения.