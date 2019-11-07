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Общество | Пензенцы приняли участие в шествии в честь Октябрьской революции

07.11.2019|17:08
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Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась 102 года назад. Те российские события потрясли весь мир. Великая Октябрьская социалистическая - до сих пор в сердцах пензенцев, рожденных в СССР.

«Я была октябренком, комсомолкой, в пионерии была, и что дальше? Развалился Советский Союз, закончилась эпоха», - отметила горожанка.

По улице Московской, как в старые добрые советские времена, брели и стар и млад. Одни товарищи не верили в бога раньше, другие - теперь. Но все дружной толпой шагали к победе коммунизма.

«Я не стою ни под одним флагом, потому что у меня мои деды и прадеды были раскулачены, как относиться? Даже родители мои остались сиротами - и мать, и отец. Но некоторые по линии отца были за советскую власть», - рассказал мужчина.

«Был большой праздник, отмечали всеми семьями, на работе, ходили на демонстрации, поздравляли друг друга, это народный был праздник, политический в верхах. Мы его любили, сейчас сидим и грустно вспоминаем», - констатировала женщина.

«Были молодые, работали, уверенность была, профком давал путевки, путешествовали, лечились, одевались и обувались - жили», - сообщила пенсионерка.

Конечным пунктом строителей коммунизма стала площадь Ленина. Правда, далеко не всем удалось добраться до светлого будущего. Вожди пензенского пролетариата оторвались от народных масс, чтобы возложить красные гвоздики к подножию каменного Владимира Ильича.

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Гость|07.11.2019 18:48|

penzainform.ru писал(a):

Вожди пензенского пролетариата оторвались от народных масс,
В России всегда "вожди" далеки от населения.

Гость|07.11.2019 18:51|

мусор, а не репортаж. Рашинские сми повертелись на сковородке, да и завоняли проституцией.

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