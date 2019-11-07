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Общество | Пензенцы поделились мнениями о возвращении вытрезвителей

07.11.2019|16:23
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«Приют для опьяневших и при нем амбулатория для алкоголиков» - так изначально именовалось специализированное учреждение, открывшееся в Туле 117 лет назад. Позже слишком мудреное и длинное название сократили до лаконичного «вытрезвитель».

В городе на Суре захмелевших людей доставляли в несколько мест. На улице Водопьянова пензенских выпивох принимали вплоть до 2010 года, затем заведение закрылось. Впрочем, как и все ему подобные в стране.

Об их возрождении заговорили недавно депутаты Государственной думы. Жители областного центра поддерживают инициативу народных избранников.

«Я не пью, поэтому меня не интересует как-то. Но, вообще, вытрезвители нужны», - отметил горожанин.

«У меня такой был случай: иду я, лежит одни, мерзнет - осень, снега нет, туфлишки надеты. Просил: «Мамаша, помогите мне, пожалуйста!» Мне пришлось вызывать милицию», - пояснила прохожая.

Тема открытия вытрезвителя в Пензе муссируется уже не первый год. В декабре 2017 года даже нашли подходящее строение - в Терновке, рядом с храмом святого Николая Угодника. Однако учреждение так и не заработало. Никаких опознавательных знаков нет, дверь закрыта. Помощь алкоголикам там явно не оказывают.

«ЛТП (лечебно-трудовые профилактории. - Прим. ред.) нужны. Вот тогда многие мужчины возвращались к нормальной работе, работали, по 10 лет не пили», - рассказала пенсионерка.

Перебравших граждан доставляют в отделы полиции. Один из них расположен на улице Воронежской, рукой подать до Первомайского районного суда - в общем, созданы все условия для посетителей будущего вытрезвителя.

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Гость|07.11.2019 18:54|

penzainform.ru писал(a):

Жители областного центра поддерживают инициативу народных избранников.
И НИОДНОГО комментария в поддержку вытрезвителя!!! А так найдут с десяток лиц, на которых потом все ссылаются о необходимости введение новшества против свободы каждого гражданина. Хотят как лучше, но получается как всегда хуже.

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