06.11.2019 | 12:19

Жительница села Леонидовка Пензенского района отказалась покидать служебное жилье после увольнения.

Женщина работала на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в войсковой части 21222 с января по декабрь 2018 года. На этот срок ей и ее семье, состоящей из мужа и взрослого сына, предоставили служебное жилье, заключив договор найма. Сельчанке оставалось лишь вносить коммунальную плату.

В конце декабря ее уволили, однако лишаться крыши над головой в планы женщины не входило. Представителю работодателя пришлось подать иск в суд, чтобы вынудить бывшую сотрудницу съехать.

Служители Фемиды сочли, что женщина утратила право пользоваться жильем, поскольку больше не является работником войсковой части, и ее надлежит выселить без предоставления другого жилого помещения.

Иск был удовлетворен, решение вступило в законную силу, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенского районного суда.