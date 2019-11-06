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Общество | В Заводском районе должны построить четыре многоквартирных дома

06.11.2019|16:00
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На окраину Пензы, например в Зарю, людей из ветхих и аварийных домов переселять больше не будут.

Пока варианты отдаленных районов для строительства новых многоэтажек не рассматривают - об этом говорили на оперативном совещании в мэрии. Чиновники обозначили площадку, где предстоит возвести современное жилье для переселенцев.

Это земельный участок в границах улиц Беляева и Воровского в Заводском районе. Предположительно, на первом этапе реализации программы там должны появиться четыре многоквартирных дома.

Не придется тратиться и на строительство инженерных сетей: район уже располагает готовыми коммуникациями. Еще несколько лет назад там стояли двухэтажки, которые признали аварийными и снесли. Но бурьяном пустырь зарастать будет недолго.

«На сегодняшний день в рамках подписанного контракта проектно-сметная документация находится в экспертизе. До 20 ноября планируется получение положительного заключения с целью объявления конкурсных процедур по определению подрядной организации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

В Пензе признаны ветхими и аварийными 86 жилых строений. В очереди на получение новых квартир - около 3 400 пензенцев. У них есть право выбора.

«Выкуп, приобретение жилья на вторичном рынке, участие в долевом строительстве; есть «первичка», «вторичка» и выплата выкупной стоимости. Когда же стоимость - 35 000 за квадратный метр, у нас, к сожалению, такого предложения ни на рынке первичном, ни на рынке вторичном нет», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Задача властей - в ближайшие пять лет расселить все дома, попавшие в программу.

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Гость|06.11.2019 19:05|

Всех зомби из общаг в ЗАРЮЮЮ!

Гость|06.11.2019 19:08|

Из почти ценра(заводского р-на) на выселки отправила, да со скандалом, да ильин гнал, а теперь на их место поселят таких же бедолаг, вот обманули людей, по полной!!! Кое-кто оттуда не уехал, упёрся, вот эти выиграли.

Гость|06.11.2019 19:25|

Всех в Октябрьский сад.Там места много.

Гость|06.11.2019 19:46|

Этот квас не для нас!

Имя: Гость
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