06.11.2019 | 09:49

В Кузнецке благоустроили территорию вокруг Бутурлинского родника. Теперь он носит название «Три ключа».

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, этот источник – самый популярный в городе. Кузнецкие мастера изготовили для него оригинальную деревянную композицию и установили ее на фундамент.

В дальнейшем дорожку, ведущую к роднику, планируют отсыпать щебнем, а фундамент отделать профильным металлическим листом.

«В течение нескольких месяцев силами общественности города Кузнецка велась работа по обустройству родников. Благодаря мобилизации сил и средств общественности, меценатов, предприятий города, волонтеров приведены в порядок двенадцать источников», - рассказал председатель экологического совета Владимир Шувалов.

Территории вокруг родников благоустроили, каждый получил свое название.

«Работа в данном направлении продолжается. Данный родник благоустроен на личные средства главы администрации Сергея Златогорского», - подчеркнул Шувалов. Его слова приводит пресс-служба мэрии Кузнецка.