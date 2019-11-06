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Общество | В Кузнецке благоустроили и переименовали родник

06.11.2019|09:49
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В Кузнецке благоустроили территорию вокруг Бутурлинского родника. Теперь он носит название «Три ключа».

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, этот источник – самый популярный в городе. Кузнецкие мастера изготовили для него оригинальную деревянную композицию и установили ее на фундамент.

В дальнейшем дорожку, ведущую к роднику, планируют отсыпать щебнем, а фундамент отделать профильным металлическим листом.

«В течение нескольких месяцев силами общественности города Кузнецка велась работа по обустройству родников. Благодаря мобилизации сил и средств общественности, меценатов, предприятий города, волонтеров приведены в порядок двенадцать источников», - рассказал председатель экологического совета Владимир Шувалов.

Территории вокруг родников благоустроили, каждый получил свое название.

«Работа в данном направлении продолжается. Данный родник благоустроен на личные средства главы администрации Сергея Златогорского», - подчеркнул Шувалов. Его слова приводит пресс-служба мэрии Кузнецка.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
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Гость|06.11.2019 10:13|

молодцы

Гость|06.11.2019 10:17|

Ну всё,жди попов теперь,с их сказками.Ща начнут в уши лить,мол предание гласит,что в 12 веке тут,святой прилёг отдохнуть,приустал,приуныл,пустил слезу,и оппа источник замираточил.Ну кароч часовня потом была в 13 веке,ну там хан батый её уничтожил,ну вот надобно восстановить историческую справедливость.Далее втыкают крест,ставят банку для денег и пошло,поехало...

Гость|06.11.2019 10:21|

Гость писал(a):

Ну всё,жди попов теперь,с их сказками.
Так этот родник и есть около церкви прям

Гость|06.11.2019 10:32|

Гость писал(a):

ак этот родник и есть около церкви прям
Значит ещё надо два запилить.бох любит троицу.да так и сказал...троицу люблю.

Гость|06.11.2019 10:38|

Попы не дремлют

Гость|06.11.2019 10:47|

Зачем переименовали? Видимость деятельности неумная.

Имя: Гость
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