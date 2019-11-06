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Общество | Для пензенцев организуют активный досуг в новогодние праздники

06.11.2019|08:26
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Тема празднования Нового года обсуждалась на оперативном совещании в администрации Пензы в среду, 6 ноября.

«До 1 декабря должен быть сформирован план зимнего отдыха горожан. Мы должны организовать активный досуг в течение праздников. Нужно, чтобы мероприятия не накладывались одно на другое», - поставил задачу мэр Андрей Лузгин.

Он отметил, что в городе действует 33 хоккейных площадки, и с наступлением морозов нужно организовать их заливку. Кроме того, необходимо пригласить дворовых тренеров, чтобы работа с детьми велась хотя бы по несколько часов в день.

Заместитель главы администрации Юрий Ильин пообещал: «Будем работать с управляющими организациями и проверять необходимость чистки и повторной заливки до 3-4 раз».

Также была затронута тема новогоднего оформления Пензы. Город намерены украсить к 1 декабря.

В этом году среди предпринимателей планируют провести конкурс на лучшее оформление объектов. Предложения, касающиеся наград для победителей, должны быть внесены до конца текущей недели.

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Гость|06.11.2019 08:45|

Когда будет гей-парад?обещали же!

Гость|06.11.2019 08:57|

Опять все праздники фестивалить?

Гость|06.11.2019 09:02|

Хороводы будут мутить? Каждый день желательно.мож,та швабра забеременеет там уже.

Гость|06.11.2019 09:03|

Гость писал(a):

Опять все праздники фестивалить?
И барагозить! Не забывай!

Гость|06.11.2019 09:04|

Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.

НЕТ И НЕ БУДЕТ. И НЕ У 40% а У 98

Гость|06.11.2019 09:05|

Согласен. кроме москвичей конечно

Имя: Гость
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