06.11.2019 | 08:26

Тема празднования Нового года обсуждалась на оперативном совещании в администрации Пензы в среду, 6 ноября.

«До 1 декабря должен быть сформирован план зимнего отдыха горожан. Мы должны организовать активный досуг в течение праздников. Нужно, чтобы мероприятия не накладывались одно на другое», - поставил задачу мэр Андрей Лузгин.

Он отметил, что в городе действует 33 хоккейных площадки, и с наступлением морозов нужно организовать их заливку. Кроме того, необходимо пригласить дворовых тренеров, чтобы работа с детьми велась хотя бы по несколько часов в день.

Заместитель главы администрации Юрий Ильин пообещал: «Будем работать с управляющими организациями и проверять необходимость чистки и повторной заливки до 3-4 раз».

Также была затронута тема новогоднего оформления Пензы. Город намерены украсить к 1 декабря.

В этом году среди предпринимателей планируют провести конкурс на лучшее оформление объектов. Предложения, касающиеся наград для победителей, должны быть внесены до конца текущей недели.