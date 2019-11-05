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Общество | В Бессоновском районе ищут владельца разрушающейся плотины

05.11.2019|12:57
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Ереминский пруд, расположенный у села Лопуховка Бессоновского района, обследовала межведомственная группа.

В комиссию вошли специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области, представители Пензенского пожарно-спасательного центра и сотрудники администрации Бессоновского района. Они обследовали водоохранную зону, сделали промеры глубин по нескольким створам, оценили общее состояние пруда.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза, поводом для обследования Ереминского пруда стало обращение местного жителя о возможности его расчистки. Однако, как выяснилось, эта мера не требуется: состояние водоема вполне удовлетворительное.

Зато нарекания вызвала плотина. Как выяснилось, ей необходим капитальный ремонт. Вопрос об этом поставлен перед Бессоновского района. Сейчас устанавливается собственник гидротехнического сооружения.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|05.11.2019 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Вопрос об этом поставлен перед Бессоновского района.
Велик могучим русский языка, когда на ней пишит Пензаинформа.

Гость|05.11.2019 13:21|

penzainform.ru писал(a):

Ереминский пруд, расположенный у села Лопуховка
Ерминский пруд. Место называется так по фамилии бывшего председателя обкома Льва Борисовича Ермина

Гость|05.11.2019 13:38|

Манера подачи не столь страшна, хотя режет глаз. Самое грустное, что комиссия пошла сначала обследовать, а затем устанавливать собственников. Почему это не сделать до выездов?

Имя: Гость
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