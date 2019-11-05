05.11.2019 | 12:57

Ереминский пруд, расположенный у села Лопуховка Бессоновского района, обследовала межведомственная группа.

В комиссию вошли специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области, представители Пензенского пожарно-спасательного центра и сотрудники администрации Бессоновского района. Они обследовали водоохранную зону, сделали промеры глубин по нескольким створам, оценили общее состояние пруда.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза, поводом для обследования Ереминского пруда стало обращение местного жителя о возможности его расчистки. Однако, как выяснилось, эта мера не требуется: состояние водоема вполне удовлетворительное.

Зато нарекания вызвала плотина. Как выяснилось, ей необходим капитальный ремонт. Вопрос об этом поставлен перед Бессоновского района. Сейчас устанавливается собственник гидротехнического сооружения.