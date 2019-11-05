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Общество | Пензенских студентов научили распознавать экстремизм

05.11.2019|11:56
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В молодежном центре «Юность» состоялся круглый стол, на котором полицейские, а также представители Пензенской епархии и регионального духовного управления мусульман учили студентов колледжей распознавать экстремизм.

Молодежи рассказали о том, что злоумышленники могут распространять свои идеи под маской приверженцев различных религиозных течений.

«Проповедники традиционных религий никогда не навязывают свои воззрения окружающим и используют наставления как способ донести свои взгляды до тех, кто просит совета и помощи. В отличие от них, экстремисты стремятся подавить волю потенциальных последователей и их способность критически мыслить для того, чтобы полностью подчинить своим задачам», - отметили в пресс-службе регионального УМВД России.

Студентам напомнили, за что именно привлекают к административной и уголовной ответственности, их призвали не вступать в различные сообщества в социальных сетях, где может пропагандироваться насилие в отношении отдельных категорий граждан.

Кроме того, собравшимся объяснили, в чем принципиальные отличия православного христианства и ислама от радикальных течений, которые используют религию как прикрытие для своих преступных целей.

«Оценивая итоги встречи, ее участники отметили, что пензенские студенты знакомы с проявлениями экстремизма в основном по новостям», - добавили в пресс-службе.

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Гость|05.11.2019 12:27|

penzainform.ru писал(a):

Проповедники традиционных религий никогда не навязывают свои воззрения окружающим
Да ладно!!!!

Попы и не навязывают?!?!

Гость|05.11.2019 13:15|

раскапывание трупов - это экстремизм?

Имя: Гость
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