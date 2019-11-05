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Общество | На берегу Сурского водохранилища нашли мертвого кабана

05.11.2019|14:13
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На отмели Пензенского водохранилища, которое чаще называют Сурским, обнаружена туша кабана.

Фото погибшего молодого животного разместил пользователь одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Лещ, плотва, теперь и кабаны солитерные», - написал он в посте.

Один из комментаторов сообщает, что это не единичный случай гибели парнокопытных, предположив инфекционное заболевание. Другой пользователь утверждает: кабанов травят, но ничем не обосновывает такое заявление.

В декабре 2017 года в Иссинском районе браконьеры перестреляли целое стадо кабанов. Жертвами стали 12 диких животных.

Источник — фото Дениса Борисова, vk.com/nakrychok
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Гость|05.11.2019 14:33|

Пьяный спит, чо пристали к кабану

Гость|05.11.2019 14:36|

воды попил

Гость|05.11.2019 14:38|

Мог и утонуть.Жалко животинку.

Гость|05.11.2019 14:38|

Это приманка для сома

Гость|05.11.2019 14:41|

penzainform.ru писал(a):

В декабре 2017 года в Иссинском районе браконьеры перестреляли{ 269886} целое стадо кабанов. Жертвами стали 12 диких животных.
А почему не озвучивают что в Лунинском районе в этом году одно из предприятий, занимающихся выращиванием свиней (название известно по всей России), затеяло неофициальную травлю кабанов с помощью отравленных приманок, сбрасываемых с вертолета. При этом потравилась еще куча лисиц.

Гость|05.11.2019 14:47|

Сурскому гидроузлу минприроды штраф выставило за гибель животного?

Гость|05.11.2019 14:49|

Гость писал(a):

Сурскому гидроузлу минприроды штраф выставило за гибель животного?
Они взиимозачлись. Кабан гидроузлу воду загрязнил.

Гость|05.11.2019 14:53|

Не выдержал счастья Пензенского

Имя: Гость
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