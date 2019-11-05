05.11.2019 | 14:13

На отмели Пензенского водохранилища, которое чаще называют Сурским, обнаружена туша кабана.

Фото погибшего молодого животного разместил пользователь одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Лещ, плотва, теперь и кабаны солитерные», - написал он в посте.

Один из комментаторов сообщает, что это не единичный случай гибели парнокопытных, предположив инфекционное заболевание. Другой пользователь утверждает: кабанов травят, но ничем не обосновывает такое заявление.

В декабре 2017 года в Иссинском районе браконьеры перестреляли целое стадо кабанов. Жертвами стали 12 диких животных.