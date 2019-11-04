Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 ноя 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  71.28  |  $  63.89

Общество | Православные пензенцы почтили образ Казанской иконы Божией Матери

04.11.2019|17:52
Печать

356 лет она оберегает Пензу, являясь ее небесной заступницей. А потому образ Казанской иконы Божией Матери особо почитаем и любим местными православными верующими.

«Для меня это чудо: у иконы просила - и давалось чудо. Благодарна и верую, и праздную», - поделилась жительница г. Пензы Дарья Ведьмашкина.

«Матерь Божия все для нас: и спасение наше, и радость наша. В общем, все для человека, без нее нам никак не прожить, без ее помощи и ее любви к нам», - отметила жительница г. Пензы Наталья Кондратьева.

Праздник в честь Казанского образа был установлен по случаю избавления Москвы от польских захватчиков в 1612 году.

В Митрофановской церкви, которая не закрывалась даже в советский период, чудотворная икона Божией Матери находится с 30-х годов прошлого века. Там она оказалась после того, как был взорван Спасский кафедральный собор. Какое-то время хранилась в Успенском соборе на Западной Поляне.

«Этот образ был дарован нам царем Алексеем Михайловичем при основании нашего города в 1663 году. Это оригинал иконы, чудесным образом она сохранилась и в советское время. Сегодня поток паломников, почитателей Божией Матери не оскудевает к этой иконе. Люди просят о каких-то своих житейских нуждах в скорбях, и Божия Матерь слышит, помогает, и люди благодарят ее за это», - сообщил настоятель Митрофановской церкви г. Пензы Павел Колесников.

В церковном календаре существует два дня особого почитания Казанской иконы Божией Матери: летний - 21 июля, когда она была впервые обретена, и осенний - 4 ноября, в честь освобождения Москвы от интервентов.

Есть свой праздник и у Пензенского образа. Он отмечается 17 августа и посвящен событиям 1717 года, когда город едва не разрушила ногайская орда.

0
0
0
0
 
Гость|04.11.2019 19:13|

penzainform.ru писал(a):

«Для меня это чудо: у иконы просила - и давалось чудо. Благодарна и верую, и праздную»

За что же тогда сидит изолированный от общества Петр Кузнецов, он тоже в этом видел чудо,верил и праздновал. Может эту женщину тогда поместить к нему все таки единомышленники.

Гость|04.11.2019 19:16|

Секта мощепоклонников - мракобесов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!