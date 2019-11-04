04.11.2019 | 17:52

356 лет она оберегает Пензу, являясь ее небесной заступницей. А потому образ Казанской иконы Божией Матери особо почитаем и любим местными православными верующими.

«Для меня это чудо: у иконы просила - и давалось чудо. Благодарна и верую, и праздную», - поделилась жительница г. Пензы Дарья Ведьмашкина.

«Матерь Божия все для нас: и спасение наше, и радость наша. В общем, все для человека, без нее нам никак не прожить, без ее помощи и ее любви к нам», - отметила жительница г. Пензы Наталья Кондратьева.

Праздник в честь Казанского образа был установлен по случаю избавления Москвы от польских захватчиков в 1612 году.

В Митрофановской церкви, которая не закрывалась даже в советский период, чудотворная икона Божией Матери находится с 30-х годов прошлого века. Там она оказалась после того, как был взорван Спасский кафедральный собор. Какое-то время хранилась в Успенском соборе на Западной Поляне.

«Этот образ был дарован нам царем Алексеем Михайловичем при основании нашего города в 1663 году. Это оригинал иконы, чудесным образом она сохранилась и в советское время. Сегодня поток паломников, почитателей Божией Матери не оскудевает к этой иконе. Люди просят о каких-то своих житейских нуждах в скорбях, и Божия Матерь слышит, помогает, и люди благодарят ее за это», - сообщил настоятель Митрофановской церкви г. Пензы Павел Колесников.

В церковном календаре существует два дня особого почитания Казанской иконы Божией Матери: летний - 21 июля, когда она была впервые обретена, и осенний - 4 ноября, в честь освобождения Москвы от интервентов.

Есть свой праздник и у Пензенского образа. Он отмечается 17 августа и посвящен событиям 1717 года, когда город едва не разрушила ногайская орда.