03.11.2019 | 15:41

В пятницу, 1 ноября, в преддверии Дня народного единства, в школе села Владыкино Каменского района прошло торжественное мероприятие, на котором четверокласснице Полине Мягковой вручили медаль «За мужество в спасении».

29 декабря 2018 года Полина гостила в селе Максимовка у своих прабабушки и прадедушки, живших в двухквартирном доме. В 00:30 в соседней квартире произошел пожар, и огонь стал быстро распространяться.

Проснувшись первой, Полина разбудила прабабушку и прадедушку. Дверь в дом оказалась отрезанной огнем. Девочка не растерялась, разбила окно и помогла деду вылезти.

Сил вытащить старушку у школьницы уже не хватило, однако она позвонила с ее телефона отцу. Прибежавший мужчина помог бабушке покинуть горящую квартиру. Никто из людей в огне не пострадал.

«На торжественной линейке Полине Мягковой вручили медаль и ценный подарок - планшет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.