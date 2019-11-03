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Общество | В Пензенской области школьнице вручили медаль за спасение людей

03.11.2019|15:41
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В пятницу, 1 ноября, в преддверии Дня народного единства, в школе села Владыкино Каменского района прошло торжественное мероприятие, на котором четверокласснице Полине Мягковой вручили медаль «За мужество в спасении».

29 декабря 2018 года Полина гостила в селе Максимовка у своих прабабушки и прадедушки, живших в двухквартирном доме. В 00:30 в соседней квартире произошел пожар, и огонь стал быстро распространяться.

Проснувшись первой, Полина разбудила прабабушку и прадедушку. Дверь в дом оказалась отрезанной огнем. Девочка не растерялась, разбила окно и помогла деду вылезти.

Сил вытащить старушку у школьницы уже не хватило, однако она позвонила с ее телефона отцу. Прибежавший мужчина помог бабушке покинуть горящую квартиру. Никто из людей в огне не пострадал.

«На торжественной линейке Полине Мягковой вручили медаль и ценный подарок - планшет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|03.11.2019 15:51|

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