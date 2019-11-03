03.11.2019 | 11:20

Праздник, который символизирует сплочение народа вне зависимости от национальности и вероисповедания. Пятнадцатый раз жители Пензы отметят День народного единства. В понедельник, 4 ноября, как и в прошлом году, официальные торжества, в которых, предположительно, примут участие около шести тысяч человек, пройдут на Юбилейной площади.

Они начнутся в 10:00 с митинга, после которого всех ждет большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов и солистов.

Организаторы запланировали и бесплатное угощение, приготовленное в полевой кухне.

История Дня народного единства связана с конкретными историческими событиями, когда осенью 1612 года народная армия под предводительством нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободила Москву от польских интервентов. Тем самым закончились времена Смуты.

На период проведения праздника 4 ноября до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Бакунина и Пугачева.