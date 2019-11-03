03.11.2019 | 17:21

Первый благотворительный фестиваль «Во имя будущего» должен хоть немного скрасить недели, месяцы и даже годы пребывания в больнице детям, находящимся на лечении в отделении гематологии онкологического диспансера.

«Им нужны банальные, казалось бы, вещи, без которых у них не будет эмоций. А эмоции - то самое, что нужно ребенку, который ежедневно получает тяжелейшие лекарства. Цель благотворительного фестиваля - собрать деньги, на которые закупятся не только развивающие вещи, игрушки, но и необходимые медицинские принадлежности», - сообщила организатор благотворительного фестиваля «Во имя будущего» Анастасия Юдина.

Силами неравнодушных пензенцев уже удалось изыскать средства в размере 40 тысяч рублей. На эти деньги были приобретены пластырь, шприцы и питание.

На сцене духовно-просветительского центра выступили вокальные, хореографические, фольклорные ансамбли.

Спортивно-танцевальный клуб «Грааль» - постоянный участник разных благотворительных концертов.

«Существует три правила, по которым надо воспитывать детей, но только их никто никогда не помнит. Вот для нас это любовь, великодушие, уважение и сопереживание к чужой беде и к чужому горю. Это нравственные основы всего коллектива», - отметила художественный руководитель спортивно-танцевального клуба «Грааль» Евгения Глебова.

Собранные средства пойдут на закупку игрушек для тяжелобольных детей. Организаторы фестиваля рассчитывают на сумму около 20 тысяч рублей. Немного, но это только начало большой благотворительной кампании.