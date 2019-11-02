02.11.2019 | 18:02

«Особенно сильно течет по утрам, такая жидкость грязная, вонючая, жить невозможно! У нас обостряются все болезни, внуки болеют. У меня один внук лежал в Пензе в августе, в инфекционном отделении, а другой побудет здесь на выходных, и начинаются головная боль, температура, понос, рвота», - пожаловалась Галина Ванина.

Бедствие постигло улицу Огородную в Каменке. Местные жители во всех своих бедах винят канализационные стоки.

«Я сама заболела. Уже два месяца у меня аллергический кашель, кажется, заработала уже астму. Выхожу на улицу и непрестанно кашляю. Невыносимо просто!» - возмутилась Нина Потапова.

В июле из администрации города Каменки пришло официальное письмо.

«Растекание канализационных вод из двух колодцев, расположенных на берегу Еськина ручья напротив дома № 4 на улице Огородной, произошло вследствие аварийной ситуации, внезапно возникшей на объекте «Канализационный напорный коллектор на улице Центральной». Ремонтные работы будут выполнены в ближайшее время», - значилось в послании.

Прошло четыре месяца, а вода и ныне там.

«Колодцы аварийные, у нас самая низменная часть города. Где-то, значит, надо откачивать минимум четыре раза в день, а они вообще не откачивают», - отметил Иван Потапов.

По словам местных, все нечистоты попадают в Атмис. Ниже по течению реки расположено село Варваровка. Там есть пляж, любимое место летнего отдыха детей и взрослых.