02.11.2019 | 17:02

В канун Дня народного единства во время осенних каникул в школе № 58 жизнь бьет ключом. Там провели митинг, посвященный государственному празднику, который страна отмечает 4 ноября.

«В 1612 году русские люди под руководством двух великих исторических деятелей, гражданина Минина и князя Пожарского, которым установлен памятник на Красной площади в центре столицы, собрались под знаменами, чтобы изгнать интервентов», - рассказал директор школы Дмитрий Филяев.

События далекого прошлого ребята изучают на уроках истории. Вспоминают о них и на внеклассных занятиях, мероприятиях.

После непродолжительного митинга школьники разошлись по аудиториям, где работали разные тематические площадки.

«Это праздник, который сближает всех, все народы нашей огромной страны, который делает нас ближе, показывает силу и мощь государства», - отметила ученица Ольга Васина.

Помогают в проведении таких мероприятий и друзья школы - сотрудники библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина: проводят викторины и квесты по истории, работают над патриотическим воспитанием молодежи.

Также в этот день уделили внимание и физической подготовке учеников. На стадионе провели дружеский футбольный матч.

Таково школьное единство - даже во время каникул.